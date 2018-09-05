Суд взял под стражу предполагаемого убийцу полицейского

Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Нурлана Муратова, подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская», передает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следствия. Мера пресечения избрана до 3 ноября.

В ходе заседания суда выяснилось, что мужчина получил гражданство России в 2008 году, но до сих пор в полной мере не овладел русским языком, поэтому для него был приглашен переводчик.

«Я возражаю против ходатайства следствия. Находясь на свободе, я никуда не скроюсь, буду приходить на все следственные действия», — заявил обвиняемый суду. Адвокат поддержал позицию своего подзащитного, отметив, что у следствия нет прямых доказательств причастности Муратова к преступлению. Он заключил, что обвиняемый является свидетелем преступления, но никак не убийцей.

42-летний приезжий из Оренбурга отрицает свою причастность к преступлению.

Как считает следствие, сотрудник ППС Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов, мужчина попросился в туалет. Там подозреваемый выхватил у полицейского пистолет и застрелил его.

Эту первоначальную версию опровергают выводы судебных медиков, которые установили, что сержант Райский скончался от удара тупым предметом по голове, передает 112.

«Этим предметом, вероятно, стал кастет, который был с собой у Муратова. Новая версия гибели Андрея Райского такова: после того как сержант остановил Муратова, мужчины зачем-то прошли в служебный туалет. Там завязалась драка. В ходе борьбы Муратов несколько раз ударил сержанта тупым предметом, полицейский успел достать служебный пистолет и выстрелить. Пуля дважды отрикошетила в тесном помещении и попала Райскому в глаз. Однако, даже если бы не это попадание, по мнению экспертов, Андрей Райский все равно умер бы от нанесенного ранее удара кастетом», — говорится в сообщении.

На служебном ПМ, по предварительным данным, не нашли отпечатки пальцев Муратова, только Райского.

112 / Telegram

Преступление было совершено около полуночи в ночь на 3 сентября на станции «Курская». Уборщица нашла на полу уборной полицейского, который умер от огнестрельного ранения в голову.

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