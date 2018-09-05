Окровавленную футболку нашли у предполагаемого убийцы полицейского

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская» следователи нашли футболку со следами, схожими с кровью. Об этом в среду, 5 сентября, сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале.

В ходе экспертизы будет установлена принадлежность биологических следов.

42-летний Нурлан Муратов, приехавший в Москву из Оренбурга, отрицает свою причастность к преступлению. На опубликованном 4 сентября видео он рассказал следователям, что просил уборщицу вызвать скорую помощь пострадавшему полицейскому.

Сотрудник патрульно-постовой службы Андрей Райский получил смертельное ранение в голову из собственного табельного пистолета. Он остановил мужчину для проверки документов, а тот попросился в туалет. Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором видно, как они заходят внутрь уборной за несколько минут до убийства.

112 / Telegram

Как считает следствие, в уборной подозреваемый выхватил пистолет и застрелил сотрудника ППС. Но эту первоначальную версию опровергают выводы судебных медиков, которые установили, что сержант Райский скончался от удара тупым предметом по голове, передает 112.

«Этим предметом, вероятно, стал кастет, который был с собой у Муратова. Новая версия гибели Андрея Райского такова: после того, как сержант остановил Муратова, мужчины зачем-то прошли в служебный туалет. Там завязалась драка. В ходе борьбы Муратов несколько раз ударил сержанта тупым предметом, полицейский успел достать служебный пистолет и выстрелить. Пуля дважды отрикошетила в тесном помещении и попала Райскому в глаз. Однако, даже если бы не это попадание, по мнению экспертов, Андрей Райский все равно умер бы от нанесенного ранее удара кастетом», — говорится в сообщении.

На служебном ПМ, по предварительным данным, не нашли отпечатки пальцев Нурлана Муратова, только Райского.

Преступление было совершено около полуночи в ночь на 3 сентября на станции «Курская». Уборщица нашла на полу уборной полицейского, который умер от огнестрельного ранения в голову.

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