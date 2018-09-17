Замученного начальством российского полицейского нашли с простреленной головой

В Челябинской области 27-летний участковый уполномоченный полиции был найден мертвым с простреленной головой в своем служебном кабинете, сообщается в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина перевелся из патрульно-постовой службы в мае и с тех пор постоянно подвергался критике со стороны руководства.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября. Как пишет автор поста, полицейский пришел на работу, получил табельное оружие, побывал на двух выездах, а затем зашел к себе в кабинет и больше оттуда не выходил.

У мужчины остались жена и двое детей.

В региональном главке МВД подтвердили информацию о происшествии, передает Ura.ru. «Предварительная версия — неосторожное обращение с оружием», — отметили в полиции.

В ноябре 2017 года труп сотрудника МВД с огнестрельным ранением в голову обнаружили у здания МГУ на Воробьевых горах в Москве. Предварительной версией был назван суицид.

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