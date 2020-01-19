Погоня россиянина с автоматом за прохожим попала на видео

ria.ru

Очевидцы сняли на видео, как челябинец, вооруженный автоматом, преследует молодого человека на одной из улиц города. Об этом сообщает региональный портал 74.ru.

По данным издания, инцидент произошел еще 15 января. На кадрах видно, как молодой человек, пытаясь сбежать от вооруженного преследователя, несколько раз поскальзывается и падает на проезжей части рядом с проезжающими мимо автомобилями. Затем мужчина с автоматом идет к остановке общественного транспорта, где находятся люди.

Как отмечает 74.ru, за кадром остался момент, как преследователь догнал молодого человека, упавшего в снег на разделительной полосе, и стал избивать его и вытаскивать на проезжую часть. В управлении МВД России по Челябинску отметили, что в руках у преследователя был не настоящий, а страйкбольный автомат. По факту произошедшего начата проверка.

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