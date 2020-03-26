Российская полиция утвердила план срочных мероприятий по борьбе с коронавирусом

МВД России утвердило план неотложных (срочных) мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции и направило в регионы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ведомства.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о серьезных коррективах в оперативно-служебной деятельности, призвав подчиненных подойти к реализации плана с максимальной ответственностью. При этом он указал на необходимость сохранить в новых условиях качество расследования уголовных дел и установления лиц, совершивших противоправные деяния. В приоритете полиции остаются борьба с экстремизмом, коррупцией, противодействие IT-преступности. Также силовикам надлежит обеспечить защиту финансов, выделяемых на все национальные проекты, от криминальных посягательств. Министр заявил о создании единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета.

Колокольцев призвал к слаженным совместным действиям с коллегами по силовому блоку, руководителями региональных и местных органов власти.

В МВД предупредили граждан о возросшей в условиях пандемии активности мошенников, жертвами которых в большинстве случаев становятся пожилые люди. Аферисты могут использовать различные приемы обмана, например, сообщать о несуществующей болезни; о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии; о снятии со счета или карты денег. В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений; не перечислять деньги на счета и номера телефонов, указанные неизвестными людьми; при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, необходимо положить трубку и перезвонить своим близким; не допускать в квартиру посторонних лиц.

По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

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