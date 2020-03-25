Россиянин предлагал услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию

Житель Новокузнецка Кемеровской области в шутку предлагал в интернете услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.
Полицейские в ходе мониторинга социальных сетей и СМИ обнаружили объявление 21-летнего кузбассовца, в котором говорилось: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать». За такое посещение предлагалось заплатить 50 тысяч рублей.
Автор объявления пояснил, что хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений, а в Китае он никогда не был. Несмотря на это, полицейские передали собранные материалы в Роспотребнадзор.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что для распространителей фейков о коронавирусе может быть введена уголовная ответственность. По его словам, при нынешней эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией возрастает общественная опасность распространения недостоверной информации о коронавирусе.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. Умерших от коронавируса на территории страны не зафиксировано.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения