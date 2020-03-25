Россиянин предлагал услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию

Житель Новокузнецка Кемеровской области в шутку предлагал в интернете услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Полицейские в ходе мониторинга социальных сетей и СМИ обнаружили объявление 21-летнего кузбассовца, в котором говорилось: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать». За такое посещение предлагалось заплатить 50 тысяч рублей.

Автор объявления пояснил, что хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений, а в Китае он никогда не был. Несмотря на это, полицейские передали собранные материалы в Роспотребнадзор.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что для распространителей фейков о коронавирусе может быть введена уголовная ответственность. По его словам, при нынешней эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией возрастает общественная опасность распространения недостоверной информации о коронавирусе.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. Умерших от коронавируса на территории страны не зафиксировано.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!