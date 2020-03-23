Извинения россиянина за фейк про коронавирус попали на видео

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В Уссурийске 28-летний местный житель извинился за создание фейкового ролика о коронавирусе, который разошелся в соцсетях. Видеозапись его обращения опубликована на сайте управления МВД России по Приморскому краю.

На кадрах, из-за которых мужчину захотели привлечь к ответственности, человек в защитном костюме утверждает, что все руководство завода заразилось коронавирусом, на фоне при этом слышны крики «помогите». Извиняясь, мужчина, работающий на заводе, пояснил, что задумывал ролик как шутку.

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В отношении россиянина составили административный протокол по части 10 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. В МВД добавили, что работники предприятия, где велась видеосъемка, «сами ходатайствовали о привлечении сотрудника к ответственности».

21 марта стало известно, что в России начали наказывать за нарушение карантина и фейки о коронавирусе. Первые дела за несоблюдение режима самоизоляции завели в Ставропольском крае. Расследование дел о фейках также идет в Амурской области и в Татарстане.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. Более половины зараженных находятся в Москве, за сутки в столице зафиксировали 71 новый случай. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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