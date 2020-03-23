Российские компании массово ушли в волонтерство время эпидемии коронавируса

К проходящей в России акции #МыВместе с момента ее запуска присоединилось более 450 компаний и объединений. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, волонтерами стали такие крупные организации, как пивоваренная компания «Балтика», проект «За права заемщиков», а также Эрмитаж, Третьяковская галерея, Московская филармония, Московский государственный академический симфонический оркестр и другие. Они готовы предоставлять антисептики, помогать в закупке продуктов и лекарств, бесплатно консультировать россиян, у которых возникли проблемы с кредитами на фоне эпидемии и так далее.

Культурные объединения запустили онлайн-проекты, благодаря которым россияне смогут дистанционно «ходить» на выставки, концерты и лекции. Еще около 30 компаний выразили готовность помогать борьбе с коронавирусом финансово.

Акция #МыВместе была запущена 21 марта. В рамках акции каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в России. Заявку на участие в акции можно подать на сайте мывместе2020.рф.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в Москве. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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