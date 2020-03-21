Россиянам предложили стать волонтерами в условиях распространения коронавируса. Выразить свое желание помочь можно на сайте-агрегаторе, запущенном в субботу, 21 марта, в рамках проходящей в России акции #МыВместе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Все желающие могут присоединиться к волонтерскому движению при помощи портала мывместе2020.рф. Так, в разделе «Стать волонтером» содержится информация о различных вариантах оказания адресной поддержки тем, кто в ней нуждается, а в разделе «Предложить помощь» организации могут сообщить о ресурсах, которыми они готовы поделиться, например, о продуктах и услугах.

«Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее в марте сообщалось, что активисты ОНФ помогут пожилым россиянам в условиях распространения коронавируса. Сотрудники волонтерских штабов будут помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств, а также с некоторыми домашними делами — уборкой мусора и приобретением бытовой химии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!