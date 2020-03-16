Активисты ОНФ помогут пожилым россиянам из-за распространения коронавируса

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) помогут пожилым россиянам в условиях распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщается на сайте организации.

С этой целью в 12 регионах страны, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, во вторник, 17 марта, откроются специальные волонтерские штабы. Работающие в них активисты будут помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств, а также с некоторыми домашними делами — уборкой мусора и приобретением бытовой химии. При этом для безопасности волонтеры не будут заходить непосредственно в квартиры, кроме того, на них будут медицинские маски и перчатки.

Те, кому требуется помощь активистов, могут оставить соответствующую заявку, позвонив в колл-центр, или на сайте ОНФ.

Как уточнил член центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, при необходимости волонтерские штабы откроют во всех 85 регионах России.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Большинство из них выявлено в Москве, где из-за распространения вируса введены наиболее жесткие ограничительные меры: в частности, на три недели закрыты школы и запрещены досуговые мероприятия с участием более 50 человек.

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