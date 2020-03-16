Собянин собрал команду для борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, сообщает ТАСС.

По словам столичного градоначальника, возглавившего рабочую группу, на заседании обсуждались вопросы организации работы органов власти в регионах в этой сфере. «Принято решение о проведении селекторных совещаний для выработки единой позиции и координации действий федеральных и региональных органов власти по противодействию распространению коронавируса», — добавил мэр.

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Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса была образована 15 марта по распоряжению президента России Владимира Путина. В команду для борьбы с вирусом, помимо Собянина, вошли помощник президента Игорь Левитин, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, возглавляющая также оперативный штаб по коронавирусу, главы Минпромторга, ФТС, Минздрава и ФМБА, а также заместители глав ФСБ, МВД, МИД и МЧС.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Большинство из них выявлено в Москве, где из-за распространения вируса введены наиболее жесткие ограничительные меры: в частности, на три недели закрыты школы и запрещены досуговые мероприятия с участием более 50 человек.

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