Россияне массово присоединились к марафону ОНФ «Спасибо врачам»

Россияне массово присоединились к марафону «Спасибо врачам», запущенному Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в соцсетях. Об этом в субботу, 21 марта, сообщается на сайте организации.

Так, участие в акции уже приняли депутат Госдумы Оксана Пушкина, актер Андрей Соколов и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль, который отметил, что поддержка медработников объединит россиян.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук призвал присоединиться к марафону как можно большее число граждан. «В это непростое время как никогда важно поддержать коллег, тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей, работает в больницах и поликлиниках, занимается профилактикой, лечением и диагностикой коронавирусной инфекции», — пояснил он.

Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить в соцсетях пост со словами поддержки в адрес медиков, сопроводив его хештегами #CпасибоВрачам, #ОНФзаврачей и #HealingHands.

Ранее в марте сообщалось, что активисты ОНФ помогут пожилым россиянам в условиях распространения коронавируса. Сотрудники волонтерских штабов будут помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств, а также с некоторыми домашними делами — уборкой мусора и приобретением бытовой химии.

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