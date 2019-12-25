«Молодежка ОНФ» отчиталась о работе за год

Участники «Молодежки ОНФ» из восьми регионов России рассказали журналистам о своих самых крупных всероссийских акциях. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена Центрального штаба ОНФ Игоря Кастюкевича, члены организации выступили против торговли никотиносодержащими продуктами и провели рейды по торговым точкам в 27 регионах страны, чтобы выяснить где продают опасный товар несовершеннолетним.

Кроме того, в 2019 году общественники работали на территориях, где был введен режим ЧС. Весной члены «Молодежки ОНФ» из Бурятии помогали пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья. В общей сложности, помощь была оказана 200 жителям. Сводные отряды «Молодежки ОНФ» одними из первых пришли на помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от пожаров и наводнения.

Организация также активно развивала форумную кампанию: было организовано три всероссийских площадки — «Эскалада», «Рубеж» и «Новые территории». Образовательная программа форумов была выстроена таким образом, чтобы приоритетные навыки и знания обрели конкретную форму.

Кастюкевич отметил, что «Молодежке ОНФ» в этом году исполнилось два года. «В планах – расширение образовательных программ для участников движения и увеличение актива "Молодежки ОНФ". Все только начинается», — сказал он.

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