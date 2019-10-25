ОНФ проследит за выполнением поручений Путина в зоне паводков

МолодёжкаОНФ / Вконтакте

Мониторинговая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ) взяла на свой контроль исполнение поручений, которые президент России Владимир Путин дал властям Иркутской области после случившегося в регионе паводка. Об этом сообщается в сообществе «ОНФ — Народный фронт» во «ВКонтакте».

В мониторинговую группу вошли представители Молодежки ОНФ, сотрудники регионального исполнительного комитета, общественники и активисты из Иркутской области. Они посетили шесть населенных пунктов в четырех районах области и опросили более 160 местных жителей.

«Мы идем в те же населенные пункты, в которых работали после наводнения, помогая восстанавливать заборы, хозяйственные постройки. Однажды сказав, что мы их не бросим и будем дальше следить за судьбой поселков и жителей, держим слово», — сказал руководитель Молодежки ОНФ Игорь Кастюкевич.

Жители пожаловались, что зачастую они получают обещанную государством компенсацию через суд. Все подобные жалобы активисты систематизируют и оформят в доклад в формате «Было-стало». Мониторинговая группа, по словам ее членов, будет работать в Иркутской области до тех пор, пока все поручения президента не будут выполнены.

Действия иркутских чиновников не раз критиковались властями страны. Так, ранее в октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил, что основные сроки восстановления жилья в пострадавших от паводков районах нарушены. А президент Владимир Путин пообещал лично проинспектировать результаты работ по ликвидации последствий паводков.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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