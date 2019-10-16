Путин дважды перебил Мутко и спросил с иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин на совещании по теме ликвидации последствий паводка в Иркутской области прервал доклад вице-премьера Виталия Мутко, который говорил о слабой работе региональных властей по капитальному ремонту поврежденного жилья. Видео с совещания опубликовал телеканал «Звезда».

Когда Мутко объяснял ситуацию с задержкой перевода гражданам средств на ремонт их жилья, глава государства заинтересовался, почему выданы только 1,3 тысячи свидетельств на проведение капремонта. «Это всего 50 процентов от общего количества», — заметил президент.

«Среди этого есть 96 многоквартирных домов, в которых мы централизованно ведем ремонт, отмостки делаем, подвалы, укрепляем стены, решаем эти вопросы», — начал Мутко, но Путин перебил его: «Нет-нет, я же говорю, что выдано 1 362 свидетельства на проведение капремонта, а это всего 50 процентов от общего количества». «Это очень низкий процент, я согласен... Здесь сидит губернатор, доложит, потому что это...», — ответил вице-премьер, после чего снова был прерван президентом.

«Хорошо. Сергей Георгиевич, почему так мало?» — спросил Путин, обратившись к губернатору Иркутской области Сергею Левченко. На этом видео прерывается.

Ситуация с ликвидацией последствий летнего паводка в Приангарье находится на личном контроле президента: глава государства несколько раз посещал Иркутскую область, в частности город Тулун, наиболее пострадавший от стихийного бедствия. Мутко по поручению Путина возглавляет правительственную комиссию, ответственную за устранение последствий ЧП и поддержку пострадавших граждан.

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