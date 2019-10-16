Путин потребовал отчета о расходовании бюджетных средств после паводков

Президент Владимир Путин в ходе совещания о ликвидации последствий паводков в России спросил об осваивании средств на помощь пострадавшим. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 16 октября.

Глава государства заметил, что речь идет не о малых деньгах.

Он выразил надежду на то, что больше не будет ситуаций, когда выделенные деньги не доходят до адресатов.

Также в ходе совещания президент потребовал дать тепло россиянам в затопленных регионах. Кроме того, до наступления холодов необходимо решить вопрос о строительстве жилья.

Летом 2019 года Иркутская область и несколько регионов Дальнего Востока пережили масштабные паводки. В Приангарье погибли 25 человек, еще шестеро пропали без вести.

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