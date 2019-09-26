Мутко отчитался по обращениям подтопленцев к Путину

Около 100 обращений к президенту от пострадавших во время паводка в Тулуне граждан уже рассмотрены, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 25 сентября.

По ним приняты положительные решения, подчеркнул он. «Где-то около 40 обращений — на стадии решения. По ряду обращений даны разъяснения. А были и просто просьбы, мы их тоже решаем», — сказал он.

3 сентября Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения. Свою речь он начал со слов: «Какой вы на хрен уполномоченный?»

Днем ранее президент Владимир Путин после ознакомления с документами о решении жилищных проблем подтопленцев произнес «м-да». Он отметил, что работа ведется очень медленно, и поручил Мутко обеспечить всех пострадавших выплатами.

Президент несколько раз посещал пострадавшую от паводков Иркутскую область, в частности город Тулун, и каждый раз оставался недоволен работой чиновников. Во время последнего визита к нему поступило 117 обращений с просьбами о помощи.

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