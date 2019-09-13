Пострадавшим от наводнения в Иркутской области захотели помочь с кредитами

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о реструктуризации долгов по кредитам пострадавших от наводнения в Иркутской области. Соответствующее указание опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин поручил «совместно с Центральным банком Российской Федерации проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области».

Доклад об исполнении данного поручения должен быть предоставлен до 1 ноября, ответственными назначены вице-премьер Виталий Мутко и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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