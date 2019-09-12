Россиянам показали новый подход к паводкам

В Иркутске состоялись обучающие семинары для архитекторов, градостроителей, дизайнеров и представителей городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виталия Мутко, передает ТАСС.

Так, участникам мероприятия рассказали о новых подходах и инструментах развития городской среды. Например, речь на занятиях шла о применении в региональной практике стандарта комплексного развития территорий и об этапах формирования современного облика города, особенно в условиях меняющегося климата.

«Полученные знания смогут быть применены (...) в том числе на территориях Иркутской области, пострадавших от паводка в 2019 году», — указано в сообщении. Отмечается, что гостями акции стали, в частности, руководители проектов КБ «Стрелка» Андрей Елбаев и Даниил Хлебников.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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