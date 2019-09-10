В Сибири появится сквер с диковинкой

В Тюмени достраивают сквер в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает агентство «ТюменьПро» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сквер будет оснащен архитектурной подсветкой, скульптурой, скейт-парком. Скульптура «Песочные часы», как отмечает агентство, станет диковинкой новой общественной территории.

Помимо этого сквер оборудуют стационарным туалетом, системой видеонаблюдения, спортивной площадкой, скамейками и урнами. На объекте планируется высадить 109 деревьев и более тысячи кустарников.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Предполагается, что сквер объединит микрорайон, местные школу и детский сад. Это, по словам члена Тюменского регионального штаба ОНФ Сергея Соловьева, является примером комплексного развития.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!