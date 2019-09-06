Построена половина сквера «Героев России»

В городе Узловая Тульской области проинспектировали строительство сквера «Героев России», сообщает «МК в Туле».

В проверке участвовал министр ЖКХ региона Олег Дючков. По словам главы администрации Узловой Николая Терехова, работы в сквере выполнены на 60 процентов.

Сквер на месте, где ранее был пустырь, строят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Помимо этого объекта будут благоустроены 320 дворовых и 30 общественных территорий во всех 26 муниципалитетах области.

«Завершено благоустройство 135 объектов, 67 из них уже приняты с участием жителей и общественных организаций. Проект заслужил доверие жителей области, они активно участвуют в нем», — подчеркнул Дючков.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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