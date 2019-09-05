Бурятия захотела больше денег на благоустройство

Врио мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к замглавы Минстроя России Максиму Егорову с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования города в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Информ Полис».

Говоря о соответствующем запросе, Егоров сообщил, что федеральные власти будут вводить понижающий коэффициент финансирования для тех регионов, которые плохо реализуют проект по благоустройству. «Если вы будете качественно все делать, обсуждать с гражданами, учитывать интересы маломобильных граждан, то коэффициент может повышаться. Здесь все зависит от работы местных властей», — отметил чиновник.

В ходе рабочей поездки по Улан-Удэ Егоров осмотрел один из новых скверов, который реконструируется по нацпроекту, и пообещал, что если объект доделают качественно, то для Бурятии будет рассмотрено введение повышающего коэффициента.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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