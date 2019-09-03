Российский регион усилит развитие жилищного строительства

В Тверской области необходимо принять дополнительные меры по развитию жилищного строительства, заявил губернатор региона Игорь Руденя. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

«Хотел бы отдельно выделить строительство жилья для молодых и многодетных семей. Мы должны рассматривать это направление как отдельный проект. Нам необходимо сейчас сосредоточиться на решении этой задачи», — подчеркнул Руденя.

Также на совещании с участием губернатора огласили предварительные планы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в текущем году по нему планируется ввести в области 650 тысяч квадратных метров нового жилья, что на 225 тысяч больше, чем в 2018-м.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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