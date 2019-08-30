На Кубани появятся интерактивные площадки

В Краснодаре до конца текущего года обустроят девять детских игровых интерактивных площадок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Первая из таких площадок откроется в центре многоэтажной жилой застройки, где много семей с детьми. Она расположится в сквере «Фестивальный» и займет площадь 1,7 гектара.

В рамках работ будут установлены 55 новых светильников и 113 скамеек, дополнительно высадят свыше 100 деревьев и 2,4 тысячи кустарников. Уже выполнены 70 процентов работ.

В Краснодаре с 2017 года реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», позднее вошедший в периметр нацпроекта «Жилье и городская среда». По этому проекту в краевом центре в текущем году благоустраиваются шесть зеленых зон и два бульвара. Работы планируется завершить ко Дню города, который в Краснодаре отмечается в последнее воскресенье сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!