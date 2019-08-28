Российский министр поставил задачи регионам

Глава Минстроя Владимир Якушев, руководящий национальным проектом «Жилье и городская среда», заявил, что регионы и муниципалитеты должны выстроить работу так, чтобы нацпроекты действовали в едином направлении и создавали благоприятную для жизни людей среду. Об этом сообщает курганский информационно-деловой портал «Область 45».

Свою мысль чиновник пояснил на примере Курганской области. «Проехали, посмотрели объекты. Я удивлен. Команда сработала отлично. Это синергия тех проектов, которые реализуются. Ситуацию в Курганской области поставил бы на первое место», — отметил министр.

По словам Якушева, он убедился, что работа на всех стройках в регионах «двигаются правильными темпами». «Я работал рядом с Курганской областью, видел, каким регион был раньше», — добавил чиновник.

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Курганская область, как сообщал ТАСС 17 августа, лидирует по вводу жилья в эксплуатацию среди регионов Уральского федерального округа. Это единственный субъект округа, в котором по итогам первого полугодия 2019-го был зафиксирован рост темпов ввода жилья.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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