Российский регион перевыполнил показатели нацпроекта

В Башкирии перевыполнены показатели расселения аварийного жилья, установленные на текущий год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил заместитель председателя Госстроя республики Артем Ковшов, передает Bash.News.

По его словам, площадь расселенного жилья составила 4,82 тысячи квадратных метров, тогда как целевой показатель был установлен Минстроем на 2019 год на уровне 1,05 тысячи квадратных метров. Несмотря на выполнение задачи, расселение граждан из аварийного жилья продолжается.

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С начала года в России были переселены 3,73 тысячи человек, проживавших в аварийном жилье на площади 65,42 тысячи квадратных метров, отмечает Bash.News.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся в России с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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