В Сибири нашли путь к оживлению рынка жилья

В Томской области фиксируются низкие темпы ввода в эксплуатацию нового жилья, но власти разрабатывают комплекс мероприятий для оживления данного рынка. На это повлияет в том числе реализация национального проекта «Жилье и городская среда», заявил вице-губернатор региона Андрей Антонов, передает «Интерфакс».

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«Речь идет о семи тысячах жителей области и 120 тысячах квадратных метров жилья. Здесь коллеги прорабатывают возможность использования механизма "кустового" расселения, чтобы освобождать участки земли "пятнами"», — сказал чиновник. По его словам, это позволит создать в центре Томска место для развития жилищного строительства.

Антонов пояснил, что одной из причин низких темпов ввода жилья является высокая закредитованность населения, другой — изменение законодательства в сфере долевого строительства.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся в России с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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