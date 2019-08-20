Российский регион захотел больше денег на благоустройство

Власти Мурманской области надеются получить в 2020 году дополнительные средства из федерального бюджета на создание в регионе комфортной городской среды. Об этом врио губернатора области Андрей Чибис сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Чибис отметил, что комитет по нацпроекту «Жилье и городская среда» рассмотрел его предложение о введении повышающего коэффициента в размере 1,4 для регионов Арктики и Крайнего Севера при распределении федеральной субсидии на благоустройство городской среды.

«И вице-премьер Виталий Мутко его поддержал, дав поручение разработать механизм его внедрения. Уже в следующем году наша область может получить на 40 процентов больше средств на городскую среду», — написал он.

Врио губернатора пояснил, что дополнительные средства регионам Севера необходимы, так как строительство и благоустройство городов здесь обходится дороже, чем в регионах с более комфортным климатом. В частности, это обусловлено коротким строительным сезоном, трудной логистикой и необходимостью использовать более сложные технологии, уточнил Чибис.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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