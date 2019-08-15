На Кубани появится новый парк

В Ейском районе Краснодарского края благоустроят новый парк в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На благоустройство объекта будут направлены 23,5 миллиона рублей. Площадь парка составит 42 тысячи квадратных метров. В нем построят современные спортивную и детскую площадки, установят сцену и сделают зону для спокойного отдыха.

Также в планах высадить там кустарники и деревья, уложить тротуарную плитку, установить скамейки и урны. Помимо этого будут оборудованы энергосберегающие фонари и автомобильная парковка.

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В Ейском районе также реконструируется парк в станице Должанской. Всего в текущем году в крае в рамках нацпроекта обновят 370 общественных территорий.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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