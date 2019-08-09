Россиянам достался желанный сквер

В Ижевске завершается строительство сквера Рябиновый, который благоустраивают по инициативе горожан. Об этом сообщают «Известия Удмуртской Республики».

8 августа депутаты городской думы и общественные активисты проверили ход выполнения работ по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сообщается, что сквер готов на 60 процентов и будет открыт в начале сентября.

Сквер Рябиновый — одно из пяти общественных пространств, обустраиваемых в Ижевске в текущем году. Там появятся сцена с амфитеатром, скамейки, пешеходные дорожки, детская и спортивные площадки.

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«Очень важно, что к этому причастны и наши жители. Напомню, в прошлом году 142 тысячи ижевчан сделали свой выбор, проголосовав за общественные пространства, которые, по их мнению, должны благоустраиваться в нашем городе в первую очередь», — отметил председатель ижевской думы Олег Гарин.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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