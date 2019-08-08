В российском регионе проложили путь к доступной ипотеке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев решил задействовать региональное агентство ипотечного кредитования для реализации программы «Доступная ипотека» по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает РИА ПО.

Мера нацелена на предоставление ипотечных займов по сниженным ставкам. В ее рамках планируется запустить во втором полугодии текущего года «Программу ипотечного кредитования строительства индивидуального жилого дома».

С начала действия «Доступной ипотеки» в регионе было выдано 136 займов на сумму 305 миллионов рублей.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Отмечается, что привлечение бюджетных средств позволяет привлечь многократно больше внебюджетных денег. «Эффект вложения бюджетных средств очевиден: один рубль бюджета региона привлекает инвестиции в Пензенскую область более 10 рублей», — пишет РИА ПО.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!