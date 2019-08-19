Российский регион массово застроят жильем

Власти Курской области планируют за пять лет увеличить объем жилищного строительства в регионе в полтора раза. Об этом сообщил ТАСС председатель областного комитета строительства Роман Денисов.

По его словам, к 2024 году объем вводимого на территории области жилья должен приблизиться к 894 тысячам квадратных метров. Как отметил Денисов, росту предложений на рынке будет способствовать модернизация самой строительной отрасли, снижение административной нагрузки на застройщиков, а также предоставление субсидий на софинансирование строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Рост спроса власти планируют обеспечить за счет предоставления мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий категориям граждан, определенным федеральным и областным законодательством. В частности, к 2024 году благодаря областной программе льготного ипотечного кредитования обзавестись жильем смогут 1,1 тысячи семей, которые не могут взять ипотечный кредит по обычной ставке в силу своего финансового положения.

Данная инициатива будет реализована в рамках федеральной программы «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Она, в частности, предполагает, рост объемов и качества строительства жилья, внедрение передовых технологий в отрасли и новых механизмов господдержки. На исполнение программы планируется выделить более 271 миллиарда рублей.

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