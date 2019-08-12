На Урале развернут масштабное строительство

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Более 10 тысяч жителей Челябинской области улучшат жилищные условия благодаря реализации целей и задач, предусмотренных национальным проектом «Жилье и городская среда». Об этом пишет агентство «Доступ».

«Цель федерального проекта "Жилье" — увеличение объемов жилищного строительства к 2024 году до 120 миллионов квадратных метров в год, в том числе в Челябинской области — до 2,15 миллиона "квадратов"», — цитирует издание куратора нацпроекта на Южном Урале, и.о. вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля.

До конца года застройщики региона планируют сдать в эксплуатацию 158 многоквартирных домов жилой площадью почти 970 тысяч квадратных метров. «С учетом сложившегося в предыдущие годы уровня объемов индивидуального жилищного строительства в размере 450-660 тысяч квадратных метров план по вводу жилья в 2019 году — а это 1 миллион 360 тысяч — будет выполнен», — добавил Шаль.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся в России с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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