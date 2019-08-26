Назван объем финансирования развития Кубани

В Краснодарском крае реализуются 11 национальных проектов, их финансирование составит 100 миллиардов рублей. Об этом в интервью газете «Кубань сегодня» сообщил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко.

По его словам, 56 миллиардов из этой суммы будут выделены из федерального бюджета, остальные 44 — из регионального.

Бурлачко также отметил важность парламентского контроля в реализации крупных государственных программ и проектов. «У каждого неосвоенного рубля есть конечный, вполне осязаемый результат: недостроенный детский сад, школа, вовремя не сданное социальное жилье и многое другое», — пояснил он.

Кроме того, политик сообщил об уже достигнутых результатах по ряду нацпроектов, среди которых, в частности, «Жилье и городская среда». В его рамках в Краснодаре, по словам Бурлачко, появилась школа на полторы тысячи мест, также строятся еще два образовательных учреждения на 2,2 тысячи мест каждое.

Нацпроект «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), затронет около 7,5 тысячи городов и муниципалитетов, в его рамках будут проведены работы на более чем 200 тысячах объектов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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