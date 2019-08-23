Раскрыты масштабы благоустройства в Сибири

В 56 поселениях Новосибирской области в текущем году будет благоустроено 162 объекта. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Кудрявцев, передает REGNUM.
По его словам, 116 объектов из 162 это дворовые территории многоквартирных домов, еще 44 — общественные пространства. 98,5 процента объектов законтрактованы, на них уже работают подрядчики. 26 процентов от общего объема сдано заказчику.
«Много объектов высокой степени готовности. Есть объекты, на которые необходимо обратить пристальное внимание, где работы отклоняются от графика», — отметил Кудрявцев, добавив, что работы необходимо закончить к концу октября.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.