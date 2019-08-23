Раскрыты масштабы благоустройства в Сибири

В 56 поселениях Новосибирской области в текущем году будет благоустроено 162 объекта. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Кудрявцев, передает REGNUM.

По его словам, 116 объектов из 162 это дворовые территории многоквартирных домов, еще 44 — общественные пространства. 98,5 процента объектов законтрактованы, на них уже работают подрядчики. 26 процентов от общего объема сдано заказчику.

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«Много объектов высокой степени готовности. Есть объекты, на которые необходимо обратить пристальное внимание, где работы отклоняются от графика», — отметил Кудрявцев, добавив, что работы необходимо закончить к концу октября.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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