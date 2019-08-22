Власти преобразили не понравившийся россиянам парк

В Петрозаводске завершено благоустройство парка Железнодорожников, который ранее вызывал массу жалоб со стороны местных жителей. Об этом сообщает karelia.news.

«Сейчас же здесь все прозрачно, убраны старые деревья и засохшие кусты, есть освещение», — рассказали депутаты Петросовета, проинспектировавшие объект благоустройства.

Также в парке появилась игровая детская зона, планируется установить урны, скамейки и металлическую арку.

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Работы велись в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Их стоимость составила 5,7 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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