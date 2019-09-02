Оренбуржье благоустроят за полтора миллиарда рублей

В Оренбургской области в текущем году выделят 1,7 миллиарда рублей на национальный проект «Жилье и городская среда». Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер, пишет «Урал56.Ру».

По его словам, в 58 городах и селах будет благоустроено 43 дворовых территории и 56 общественных пространств. «Мы стремимся к тому, чтобы в каждом уголке Оренбуржья было комфортно жить и работать. Чтобы было желание жить, учиться и работать на родной земле», — подчеркнул Паслер.

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В рамках этого же нацпроекта порядка пяти тысяч оренбуржцев будут переселены из ветхого и аварийного жилья, отметил врио губернатора. Он также обратил внимание подчиненных на комплекс нацпроектов, целью которых является оздоровление и развитие экономики области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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