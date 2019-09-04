Российский регион взял пример с Москвы

Тверь должна стремиться к Москве по уровню удобства, безопасности и комфорта для жизни, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Заседание было посвящено реализации национального проекта «Жилье и городская среда». «Национальный проект нацелен на повышение объемов жилищного строительства, увеличение доступности жилья для семей со средним достатком, кардинальное улучшение уровня комфортности городской среды и переселение граждан из аварийных домов», — отметил Руденя.

Он также напомнил о поручении президента России Владимира Путина обеспечить комплексное развитие городов страны и поселков, чтобы рядом с жильем было все, что необходимо семье.

3 сентября губернатор Тверской области заявил о необходимости принятия дополнительных мер по развитию в регионе жилищного строительства. В текущем году по нему планируется ввести в области 650 тысяч квадратных метров нового жилья, что на 225 тысяч больше, чем в 2018-м.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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