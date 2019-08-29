В Ростовской области переселят тысячи россиян

В ближайшие полтора года в Ростовской области из аварийных домов планируется переселить около двух тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС.

«В настоящее время муниципальными образованиями проводится работа по объявлению торгов на приобретение жилых помещений и ведется оценка стоимости аварийных квартир», — рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

Отмечается, что размер аварийного фонда составляет порядка 29,3 тысячи квадратных метров. При этом до 1 сентября 2025 года в регионе намерены ликвидировать 159,62 тысячи квадратных метров жилья в аварийном состоянии — из 556 многоквартирных домов переселят 8,88 тысячи человек.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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