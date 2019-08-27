Объявился один из лидеров по развитию экологии в России

В числе лидеров реализации национального проекта «Экология» находится Чечня, сообщает агентство «Чеченинфо» со ссылкой на итоги совещания в Минстрое с участием министра строительства и ЖКХ республики Муслима Зайпуллаева.

Чиновник заявил, что мероприятия, реализуемые в Чечне в рамках нацпроектов, благоприятно отразятся на жизни населения, решат вопросы качества городской среды и создания благоприятной окружающей среды. «Достижение этих показателей — одна из главных задач, которые ставит перед нами глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович», — добавил Зайпуллаев.

В рамках нацпроектов «Экология» и «Жилье и городская среда» в республике реализуются пять региональных проектов, направленных в том числе на экологическое развитие России до 2024 года. На работы по этим мероприятиям республика, как сообщалось в феврале, получит 3,5 миллиарда рублей. В рамках «эко»-нацпроекта их планируется потратить на создание в регионе восьми мусоросортировочных комплексов, а также строительство и реконструкцию водопроводов.

Нацпроект «Экология», направленный на комплексное решение экологических проблем. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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