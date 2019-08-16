За экологические преступление на Каспии захотели наказывать строже

Для оздоровления и сохранения биоресурсов Каспийского моря следует ужесточить наказание за неисполнение природоохранного законодательства. Об этом заявил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев, передает ТАСС.

«Российское законодательство в этой части [природоохранного законодательства], по сути, соответствует лучшим мировым практикам… Вопрос в том, насколько это законодательство соблюдают крупные компании — за нарушения их штрафуют, но им порой выгоднее заплатить штраф и "закрыть" вопрос. Необходимо ужесточение штрафов и других форм ответственности, в этих направлениях надо поработать», — отметил Гаджиев.

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Кроме того, по его словам, экология Каспии стремительно ухудшается на протяжении 50 лет. Так, в ближайшее время там планируется активное освоение шельфа и строительство трубопроводов по морскому дну. «В конвенции о правовом статусе Каспия четко прописано, что любая хозяйственная деятельность, все крупные проекты, должны согласовываться со всеми прикаспийскими странами… <...> Если все страны будут придерживаться этих положений, будет хорошо», — отметил он, отметив, что улучшению экологической обстановки Каспии во многом может помочь нацпроект «Экология».

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Оздоровление Волги». Эта река составляет 80 процентов стока Каспия, отметил Гаджиев. До 2024 года слив загрязненных сточных вод в Волгу планируется снизить примерно в три раза и ликвидировать объекты накопленного экологического вреда, представляющие угрозу реке. Кроме того, со дна Волги извлекут затонувшие суда, а на Нижней Волге восстановят 600 квадратных километров водных объектов.

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