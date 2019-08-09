Россияне убрали мусор с пляжа бухты в Находке

Местные жители убрали мусор с береговой полосы бухты Мусотова в Находке Приморского края в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает VladNews.

По информации издания, очисткой прибрежной территории бухты занимались волонтеры акции «Вода России» — сотрудники компании «Порт Восточные Ворота — Приморский завод». Уточняется, что они не только убрали мусор, но и засыпали щебнем дорожные ямы. По окончании очистки было вывезено почти 9 кубометров мусора.

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«Береговая полоса не имеет арендатора, купание здесь не разрешено, и все же пляж пользуется популярностью. При этом зачастую находкинцы и гости города не считают нужным забрать с места отдыха мусор, тем самым превращая красивое место в свалку», — цитирует издание организаторов акции.

Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиардов.

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