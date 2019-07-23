Санкт-Петербург станет водным просветительским центром России

Санкт-Петербург с 26 июля по 1 августа станет водным просветительским центром национального проекта «Экология», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной целевой программы (ФЦП) «Вода России».

«Мы считаем крайне важным распространение идеи личной ответственности каждого человека за сохранение чистой воды для будущих поколений. В этом году, именно Санкт-Петербург, как северная столица России, станет водным просветительским центром для всей страны», — отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

В рамках нацпроекта «Экология» в городе стартуют ежегодная акция «Я – Вода», открывается фотовыставка «Вода России», а также запускается экологический марафон «От Онеги до Ладоги». Участники мероприятий смогут посетить образовательные семинары, поучаствовать в конкурсах, увидеть творческие инсталляции и так далее.

Всероссийской акции «Вода России» запускается в рамках национального проекта «Экология», который планируется реализовать до 2024 года. В него входит федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которому будет расчищено 15,2 тысячи гектаров рек. Бытовой и другой мусор пропадет с 9 тысяч километров берегов, за счет чего улучшатся условия жизни 5 миллионов россиян.

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