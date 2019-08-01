В России утвердили справочник по очистке воды

Минстрой России утвердил и отправил в регионы справочник с рекомендациями по использованию перспективных технологий очистки воды. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 1 августа.

По данным агентства, в справочнике содержатся обоснования единого алгоритма выбора технологий, применяемых в проектах по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем водоснабжения. Эти технологии рекомендуются к использованию в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода».

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«Предоставление федеральных субсидий регионам будет осуществляться в том числе с учетом конкретного технологического решения, предлагаемого к реализации. Справочник позволит не тратить время на поиски подходящих решений и оптимизировать расходы субъектов на реализацию проекта», — приводит агентство слова заместителя министра строительства и ЖКХ, руководителя рабочей группы по разработке справочника Максима Егорова.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиардов.

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