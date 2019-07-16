«Новосибирские Мальдивы» заинтересовали прокуратуру

Прокуратура Новосибирской области на основании сообщений в СМИ проверит золоотвал с бирюзовой водой у ТЭЦ-5 на соблюдение законов об охране природы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — цитирует агентство сообщение ведомства.

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Золоотвал с бирюзовой водой, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска, прославился в интернете как «новосибирские Мальдивы». Местные жители устраивали там фотосессии, несмотря на то что проход к озеру был запрещен, а купаться в воде опасно. Это место даже обзавелось своим Instagram-аккаунтом, где публиковались самые яркие снимки.

В «Сибирской генерирующей компании» заявили, что усилили меры безопасности на объекте и разместили там пост охраны. При этом в организации уточнили, что вода и воздух над золоотвалом нетоксичны, радиационный фон в норме, что подтверждают регулярные замеры надзорных органов.

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