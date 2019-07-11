Стало известно о техногенном хлопке до пожара на ТЭЦ

Пожару на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах, в результате которого пострадали 12 человек, предшествовал мощный хлопок техногенного характера. Об этом сообщил источник в службах технического надзора, передает «Интерфакс».

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Собеседник агентства уточнил, что возгорание, вероятно, могло начаться после того, как рабочие допустили некоторые нарушения при эксплуатации оборудования. Также есть версия, что инцидент связан с технической неисправностью.

«Причины, по предварительным данным, носят техногенный характер», — отметил источник.

Как сообщает ТАСС, возгорание на газопроводе было ликвидировано. «Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака», — пояснил замглавы МЧС России Илья Денисов, добавив, что угрозы жителям региона и экологии нет.

Согласно последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12, рассказал РИА Новости источник в региональном управлении МЧС. По его словам, один из них был госпитализирован в Подольский ожоговый центр.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. Позднее пожарные потушили факел на территории ТЭЦ, однако площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Источник в экстренных службах рассказал, что поступление газа перекрыто. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

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