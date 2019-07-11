Момент взрыва на подмосковной ТЭЦ попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент взрыва на Северной тепловой электростанции (ТЭЦ) в Подмосковье. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

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О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. В результате пострадали восемь человек. По данным Telegram-канала Baza, все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

Факельное горение было потушено, пожар локализован. Площадь пожара на ТЭЦ увеличилась до 800 квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

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