Стало известно о восьми пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Подмосковье

В результате пожара на Северной тепловой электростанции (ТЭЦ) пострадали восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Информацию о числе пострадавших подтвердил источник РИА Новости в экстренных службах.

По данным Telegram-канала, все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

Уточняется, что по состоянию на 12:02 мск огонь перекинулся на расположенное рядом с ТЭЦ общежитие.

Пожар также угрожает соседнему жилому сектору, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «До жилых домов всего 500 метров. Решается вопрос об эвакуации», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что огонь может перекинуться на торговый центр «Июнь».

Ранее в интернете появилось видео пожара на подмосковсной ТЭЦ высотой 50 метров в районе города Мытищи. В Мосэнерго не смогли подтвердить изданию информацию о возгорании ТЭЦ. О пострадавших не сообщалось. Тушение пожара производится по третьему номеру сложности, в готовность приведена авиация.

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