Взрыв на крыше пятиэтажки в российском городе попал на видео

В Нижневартовске Тюменской области произошел пожар на крыше пятиэтажки и взрыв. Видео происшествия в понедельник, 1 июля, было опубликовано в Telegram-канале издания Ura.ru.

На кадрах видно, что на крыше происходит сильный пожар, с нее летят горящие фрагменты кровли, а пожарные поливают ее водой с автолестницы. Через несколько секунд происходит мощный взрыв.

Как пишет издание, пожар произошел в доме на улице Спортивной. В местном управлении МЧС сообщили, что никто из жильцов не пострадал, были эвакуированы 66 человек. Огонь уже локализован. Причина взрыва пока неизвестна.

В воскресенье, 30 июня, в Магнитогорске Челябинской области произошел сильный пожар на городской ярмарке. Павильоны загорелись после праздничного концерта в честь 90-летнего юбилея города. Людей в это время на ярмарке уже не было, и никто не пострадал.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!