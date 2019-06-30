В Магнитогорске загорелась городская ярмарка

Городская ярмарка загорелась в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар произошел на центральной городской ярмарке на улице Грязнова, 57. «Есть угроза распространения. Объявлен ранг [сложности] “Пожар №3"», — сказано в сообщении. Информация поступила в пожарную часть в 02:16 (00:16 по мск). На месте работают 58 пожарных.

Как отмечает издание Mагсити74, огонь распространился после праздничного концерта в честь 90-летнего юбилея города. На площади в 300 квадратных метров горят павильоны и ларьки, установленные для мероприятия.

Присвоение пожару третьего ранга свидетельствует о том, что сообщение о возгорании подтверждено, обстановка оценивается как сложная, запрошены дополнительные силы. При большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников привлекаются дополнительные подразделения пожарных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!